Registrazione video della manifestazione "RI-scendiamo in piazza. Manifestazione Pro Gestazione per altri Solidale", registrato a Roma giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 11:00.



L'evento è stato organizzato da Associazione Genitori di Omosessuali e Associazione Italiana Genitori di Ragazze Affette da Sindrome di Rokitansky e Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e Associazione Radicale Certi Diritti e Confederazione Generale Italiana del Lavoro e Famiglie Arcobaleno.



Sono intervenuti: Maria Sole Giardini (iscritta all'Associazione Luca Coscioni per la libertà di …

ricerca scientifica), Marcello Pili (presidente dell'Associazione Italiana Genitori di Ragazze Affette da Sindrome di Rokitansky), Filomena Gallo (segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Giorgia Meloni (deputato e presidente, Fratelli d'Italia), Leonardo Monaco (segretario dell'Associazione Radicale Certi Diritti), Maria Laura Catalogna (presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Sindrome di Mayer Rokitansky Kuster Hauser), Natalia Buscemi.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Adozione, Bioetica, Carfagna, Costi, Donna, Embrione, Esteri, Genetica, Gestazione Per Altri, Italia, Malattia, Maternita', Medicina, Meloni, Parlamento, Paternita', Politica, Procreazione, Proposta Di Legge, Salute, Sanita', Scienza, Sfruttamento, Solidarieta', Sterilita', Trapianti.



La registrazione video di questa manifestazione dura 1 ora e 8 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

