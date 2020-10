Il presidente del Due Ponti Sporting Club di Roma, Emanuele Tornaboni, commenta il nuovo Dpcm del governo per quel che concerne la parti sullo sport.



Dai 7 giorni dati a palestre e piscine per mettersi in regola, agil effetti del Dpcm sul movimento dello sport dilettantistico: Tornabuoni si sofferma poi anche sull'importanza dello Sport per la salute e per la formazione dei nuovi atleti olimpici e sugli effetti economici del lockdown sui circoli italiani e sull'intero settore.



"Il nuovo DPCM e lo Sport: intervista con Emanuele Tornaboni, Presidente del Due Ponti Sporting Club" realizzata da …

Emilio Targia con Emanuele Tornaboni (presidente del "Due Ponti Sporting Club" di Roma).



L'intervista è stata registrata martedì 20 ottobre 2020 alle 18:50.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Conte, Economia, Emergenza, Epidemie, Giovani, Governo, Malattia, Polemiche, Prevenzione, Salute, Sanita', Sport.



La registrazione audio ha una durata di 16 minuti.

