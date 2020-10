Tema della puntata: La violenza di genere di cui sono vittime donne e bambine siriane rifugiate in Turchia.



Puntata di "Trasmissione dell'Associazione Non c'è Pace Senza Giustizia" di mercoledì 21 ottobre 2020 che in questa puntata ha ospitato Nicola Giovannini (responsabile dell'Ufficio Stampa di Non c'è Pace senza Giustizia), Gianluca Eramo (coordinatore del Programma per il Nord Africa e il Medio Oriente di Non c'è Pace senza Giustizia), Chiara Pace.



Tra gli argomenti discussi: Associazioni, Diritti Umani, Discriminazione, Donna, Esteri, Guerra, Matrimonio, Minori, Onu, Sessualita', …

Siria, Turchia, Violenza.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 27 minuti.

