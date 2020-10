La Commissione Giustizia del Senato approva la nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema.



La prossima settimana il voto in Senato.La Corte Suprema si conferma come uno snodo centrale della battaglia politica tra due Americhe, in un elettorato sempre più polarizzato.



Il 3 novembre in ballo anche 35 seggi al Senato.



Tour del force del Presidente Trump per la campagna elettorale: 13 comizi da quando ha lasciaro l'ospedale.



Trump all'attacco del figlio dello sfidante democratico Biden.



Puntata di "America sociale. Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta" di giovedì 22 ottobre 2020 , …

condotta da Ada Pagliarulo con gli interventi di Giovanna Pajetta (giornalista).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Biden, Coney Barrett, Corte Suprema Americana, Elezioni, Emergenza, Epidemie, Esteri, Presidenziale, Sanita', Societa', Trump, Usa.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 28 minuti.

