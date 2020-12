FaiNotizia - La sfida dei cattolici LGBT #1. La puntata settimanale

Invisibili, spesso emarginati, sono in prima linea nella lotta per una Chiesa più inclusiva.



Chi sono i cattolici LGBT+? La "questione omosessuale" è una vertenza secolare nel mondo cristiano.



Nonostante la Chiesa sia tuttora piuttosto ferma nelle sue rigide posizioni dogmatiche verso relazioni tra persone dello stesso sesso, qualcosa sta cambiando.



E ciò soprattutto grazie ai giovani omosessuali, ai loro genitori e a tutti quegli operatori pastorali che ne accettano e accolgono le diversità.



In questa puntata, dal nostro archivio, la prima di una serie di tre puntate alla scoperta del mondo …

dei cattolici LGBT.



Partiamo da Milano per conoscere i giovani del gruppo Il Guado e del progetto, che seguiremo in un ritiro a Cascina San Boezio seguirli in un ritiro.



Con le interviste a Roberto Geloso, Francesco Franzella, Francesco Gagliardi, Filippo, Adelard Kananira e Felice Cinque.



A cura di Daniela Sala.

