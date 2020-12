Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale dai Balcani alla Turchia

Sommario della puntata.



La visita del ministro degli Esteri russo Lavrov in Bosnia, Serbia e Croazia.



La situazione politica in Albania dopo la proteste e le dimissioni del ministro degli Interni a seguito dell'uccisione di un giovane da parte della polizia.



Il contenzioso storico e culturale che diventa crisi politico-diplomatica tra Macedonia del Nord e Bulgaria.



La visita della presidente ad interim del Kosovo in Albania mentre all'Aja prosegue il processo sui presunti crimini di guerra dell'Uck.



La conferenza di Zagabria sui venticinque anni dall'accordo di pace di Dayton che mise fine alla …

guerra in Bosnia.



In apertura la situazione dei migranti sulla rotta balcanica e la crisi umanitaria in Bosnia e il ritorno alle elezioni a Mostar dopo dodici anni.

