Interverranno Barak Ravid ברק רביד (NEWS !וואלה), Aaron David Miller (Carnegie Endowment for International Peace), Jonathan Pacifici - יונתן פצ'יפיצ'י (The Jewish Economic Forum) e Caterina Doglio (giornalista Tg1 che si occupa di esteri).



Registrazione video del dibattito dal titolo "UE - Israel relations in the aftermath of Biden's election and the Abraham Accords", registrato a Evento Facebook martedì 22 dicembre 2020 alle 16:00.



Sono intervenuti: Caterina Doglio (giornalista Tg1), Barak Ravid (giornalista Walla News), Aaron David Miller (carnegie Endowment for International Peace), …

Jonathan Pacifici (member of Jawish Economic Forum), Pina Picierno (europarlamentare).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Esteri.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 21 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci