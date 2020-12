Seconda sessione 2020 del Forum Turchia - UE organizzata dal Partito Radicale e Turchia in Europa.



Convegno "Sulle rive del Mediterraneo orientale: nuovi e vecchi conflitti irrisolti. Quali soluzioni per la disputa tra Grecia e Turchia, per Cipro e per i confini marittimi?", registrato a Facebook martedì 22 dicembre 2020 alle ore 16:06.



L'evento è stato organizzato da Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito e Turchia in Europa da subito.



Sono intervenuti: Mariano Giustino (segretario generale Turchia in Europa da Subito, corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia), …

Yunus Emre Açikgönül (professore Università della Pace delle Nazioni Unite), Athanasios Manis (ricercatore e membro dell'ELIAMEP), Fabio Caffio (ammiraglio in concedo, esperto di Diritto internazionale marittimo), Ahmet Sözen (professore Università del Mediterraneo orientale, Famagosta, Cipro), Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Carlo Marsili (già ambasciatore d'Italia in Turchia, presidente d'onore di Turchia in Europa da Subito), Pier Virgilio Dastoli (presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo), Giampiero Buonomo (giurista), Roberto Rampi (senatore, segretario della Delegazione parlamentare italiana all'Assemblea del Consiglio d'Europa), Gea Schirò (già parlamentare), Niccolò Rinaldi (già europarlamentare ALDE, saggista e membro del Consiglio generale del Partito Radicale).



Tra gli argomenti discussi: Cipro, Economia, Esteri, Geopolitica, Grecia, Integrazione, Mediterraneo, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Turchia, Unione Europea.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 45 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

