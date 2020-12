Le mutande di Navalny: storia di un tentato avvelenamento in Russia. Intervista a Nona Mikelidze

L'oppositore Aleksej Navalny si spaccia per un collaboratore del capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale Nikolaj Patrushev e, in una conversazione telefonica con un funzionario dell'Fsb, acquisisce informazioni che confermano il tentato avvelenamento ad opera dei servizi segreti russi.



Il veleno, del tipo Novichok, era concentrato in particolare nelle sue mutande.



Sostanze neurotossiche utilizzate per eliminare gli oppositori del regime putiniano.



Navalny invita a colpire con sanzioni gli oligarchi, anziché funzionari che difficilmente lasciano la Russia: ma non sempre è facile raggiungere …

questo obiettivo.

