Registrazione video del dibattito dal titolo "Democrazia e potere dei social network: La privatizzazione della censura online", registrato a Facebook venerdì 19 febbraio 2021 alle 16:00.



Dibattito organizzato da Italian Academy of the Internet Code.



Sono intervenuti: Pasquale Stazione (presidente dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), Elisa Calessi (giornalista, Rai - Radiotelevisione Italiana), Giovanni Minoli (giornalista, autore e conduttore televisivo, Rai - Radiotelevisione Italiana), Alberto Gambino (presidente dell'Italian Academy of the Internet Code, Pro-rettore …

Vicario UniER), Maria Annunziata Astone (presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Sicilia).



Tra gli argomenti discussi: Autodeterminazione, Carcere, Censura, Codacons, Comunicazione, Corte Costituzionale, Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, Costituzione, Cultura, Democrazia, Digitale, Diritti Umani, Diritto, Elezioni, Europa, Famiglia, Fisco, Garante Privacy, Giornali, Giustizia, Globalizzazione, Infanzia, Informatica, Informazione, Internet, Istituzioni, Istruzione, Lavoro, Liberalizzazione, Mass Media, Parlamento, Partiti, Politica, Presidenziale, Privacy, Privatizzazioni, Propaganda, Pubblicita', Regolamento, Servizi Pubblici, Sicilia, Societa', Stampa, Stato, Tasse, Trump, Twitter, Unione Europea, Utenti.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 41 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

