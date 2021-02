Conferenza: Riequilibrare il Multilateralismo – Contrastare la Minaccia interna

Apertura: Amb.



Giulio Terzi di Sant’Agata (già Ministro degli Affari esteri, Presidente Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella”).



“Facing the CCP: COVID 19 – Lessons from Taiwan”: Dr.



Chung-Ching Chio (Sovrintendente Chi Mei Medical Center, Taiwan), Dr.



Han-Siong Toh (Medicina di terapia intensiva, Chi Mei Hospital, Taiwan).



Tavola rotonda: “Fronteggiare il Partito Comunista Cinese – quali strumenti per riequilibrare l’ordine multilaterale? Una prospettiva democratica”.



Intervengono: Jonas Parello-Plesner (Direttore esecutivo Alliance of Democracies Foundation), …

Reinhard Buetikofer (MEP, Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con la Repubblica popolare cinese, Co-Presidente Alleanza Inter-Parlamentare sulla Cina, IPAC, Germania), Dr.



I-Chung Lai (Presidente Prospect Foundation, Taiwan), Luke de Pulford (Direttore Arise Foundation, IPAC, Regno Unito), Lucio Malan (Presidente Gruppo d’amicizia parlamentare Italia-Taiwan, Co-Presidente IPAC, Italia).



Conclusioni: Amb.



Andrea Sing-Ying Lee, Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia.



Modera: Laura Harth, Global Committee for the Rule of Law “Marco Pannella”.

leggi tutto

riduci