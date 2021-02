Convegno "Riequilibrare il Multilateralismo - Contrastare la Minaccia interna", registrato a Facebook giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 16:00.



L'evento è stato organizzato da Global Committee for the Rule of Law "Marco Pannella".



Sono intervenuti: Laura Harth (coordinatrice del Comitato Mondiale per lo Stato di Diritto - Marco Pannella), Giulio Maria Terzi di Sant'Agata (ambasciatore, Presidente del Comitato Mondiale per lo Stato di Diritto – Marco Pannella), Chung-Ching Chio (medico, Sovrintendente del Chi Mei Medical Center di Taiwan), Nathan Law (attivista per la Democrazia di Hong …

Kong), I-Chung Lai (presidente della Prospect Foundantion di Taiwan), Reinhard Buetikofer (parlamentare europeo, Verdi - Alleanza Libera Europea), Jonas Parrello Plesner (direttore esecutivo dell'Alliance of Democracies Foundation), Luke De Pulford (direttore Arise Foundation, responsabile dell'IPAC, Regno Unito), Laura Harth (rappresentante all'Onu del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Roberto Rampi (senatore, Partito Democratico), Andrea Sing-Ying Lee (ambasciatore, membro dell'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia).



Tra gli argomenti discussi: Asia, Australia, Cina, Comunismo, Corea Del Sud, Crisi, Democrazia, Diritti Umani, Diritto, Diritto Internazionale, Draghi, Economia, Emergenza, Epidemie, Esteri, G7, Governo, India, Infanzia, Informazione, Iran, Istruzione, Italia, Mass Media, Medici, Medicina, Onu, Partiti, Politica, Prevenzione, Russia, Salute, Sanita', Scuola, Sicurezza, Societa', Stato, Sviluppo, Taiwan, Totalitarismo.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 42 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

