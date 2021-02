L'impegno a inserire lo sviluppo sostenibile in Costituzione da parte del premier Draghi durante il suo discorso programmatico.



Le tappe per arrivare all'obiettivo e a rendere concreti le azioni per uno sviluppo sostenibile.



Conducono Valeria Manieri e Ruggero Po.



Ospiti: Mauro Del Barba, Deputato, Capogruppo di Italia Viva in Commissione Bilancio, Camera dei Deputati e Presidente di Assobenefit, Andrea Bonicatti, Relazioni istituzionali internazionali in ASviS, Serena Sileoni, Vice direttore dell'Istituto Bruni Leoni, ricercatrice di Diritto costituzionale all'Università Suor Orsola …

Benincasa.

