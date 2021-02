Intervista a Samet e Filiz, studenti dell'Università del Bosforo (Bogaziçi) a Istanbul, durante le proteste contro la nomina a rettore di Melih Bulu

In questa intervista, realizzata presso il Campus dell'Ateneo Bogaziçi, gli studenti illustrano le ragioni della loro protesta e la rigorosa disciplina nonviolenta con cui la praticano: con presidi, marce, canti e balli.



Tutto si svolge in maniera goliardica, ironica e gioiosa.



La loro non è semplicemente una protesta contro la nomina a rettore di Melih Bulu; essi lottano per un paese che rispetti i diritti umani e l’ambiente, dove non via posto per l’autoritarismo e dove vi sia libertà di espressione, di religione e libertà sessuale: un paese aperto e rispettoso di tutte le …

diversità.



Dal 4 gennaio studenti e professori si oppongono alla nomina a rettore di Melih Bulu, un professore esterno al corpo docente dell'Università del Bosforo, esponente politico dell'AKP del presidente Erdogan.



