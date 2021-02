Commissioni riunite 5ª Bilancio e 14ª Politiche dell'Unione Europea del Senato della Repubblica

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative, Coldiretti, Confagricoltura, CIA-Agricoltori Italiani, Confcommercio Imprese per l'Italia, Confesercenti, Assonime, CNA e Casartigiani, in relazione all'esame del Doc. XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza")