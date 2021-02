Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica

Audizione informale dell'Amministratore delegato e, intervenuti in videoconferenza, del Presidente e del Direttore del Dipartimento Sviluppo del Sistema energetico di RSE - Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A., nell'ambito dell'affare assegnato n. 397 (la razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico ed effetti in bolletta, in capo agli utenti)