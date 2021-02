Commissione Igiene e sanità del Senato

Audizioni, in videoconferenza, sull'affare assegnato n. 569 (Potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post Covid): Dott.ssa Paola Pisanti, componente, per il Ministero della Salute, della Cabina di regia nazionale del Piano nazionale della cronicità; Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana