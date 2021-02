FaiNotizia - La solitudine dei caregiver. La puntata settimanale

Sono mamme, papà, mogli, figli, fratelli, sorelle, nipoti che a tempo pieno - o quasi - si prendono cura di un parente gravemente malato o disabile.



I caregiver familiari spesso vivono in una situazione di isolamento sociale, lasciano il lavoro e non hanno diritto a ferie né malattia.



Nel frattempo, con il lockdown e la sospensione di molti servizi fondamentali crisi, le condizioni di vita dei caregiver familiare hanno in molti casi drasticamente peggiorate, come racconta un'indagine pubblicata da poco da Confad, il Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità.



restrittive disposte dal Governo per l'emergenza, il 50% degli intervistati ha dichiarato di non essere stato contattato né da assistenti sociali, né dai centri diurni, né dagli istituti scolastici frequentati dai figli con disabilità prima dell’emergenza sanitaria.



Questi e altri dati, hanno portato Confad ad affermare che è necessario innalzare il livello di attenzione e di attività comune per far arrivare alle istituzioni il grido disperato di aiuto delle famiglie con disabilità, affinché una volta per tutte si chiarisca il posto che occupa la disabilità nella nostra società "civile”.



In questa puntata, le loro storie.

