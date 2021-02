Lectio Magistralis su "Rebuilding Trust" di Paolo Gentiloni, Commissario all’Economia dell’Unione Europea

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2020/2021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab.



Ospiti dell'evento Giuseppe Tornatore (Regista Premio Oscar), Paola Antonelli (Senior Curator MOMA), Vittoria Colizza (Direttore ricerca Epicx-Lab/Inserm & Sorbonne Université), Diego Piacentini (Board member e advisor, già Commissario Straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale e SVP of International Consumer Business per Amazon), Costanza Sciubba Caniglia (Special Editor Harvard Kennedy School, HKS, Misinformation Review …

Shorenstein Center), Livia De Giovanni (Presidente della Scuola di Giornalismo Luiss) e Alberto Barbera (Direttore Mostra del Cinema di Venezia).



Saluti istituzionali del Presidente Vincenzo Boccia.



Modera Gianni Riotta, Direttore della Scuola di Giornalismo Luiss.

leggi tutto

riduci