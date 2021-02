In occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2020/2021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Lectio Magistralis su "Rebuilding Trust" di Paolo Gentiloni Silveri, Commissario all’Economia dell’Unione Europea", registrato a Facebook giovedì 25 febbraio 2021 alle 17:00.



Dibattito organizzato da Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.



Sono intervenuti: Gianni Riotta (giornalista, Direttore della Scuola di Giornalismo della LUISS "Guido Carlli" di Roma), …

Giuseppe Tornatore (regista, sceneggiatore e produttore cinematografico), Vincenzo Boccia (presidente della LUISS "Guido Carli" di Roma), Paolo Gentiloni Silveri (commissario europeo per l'Economia, Partito Democratico), Paola Antonelli (senior Curator del MOMA), Costanza Sciubba Caniglia (special Editor at Harvard Kennedy School, HKS), Diego Piacentini (board member and advisor), Vittoria Colizza (direttore ricerca nell'Epicx-Lab/Inserm & Sorbonne Université), Alberto Barbera (direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia), Erika Antonelli (trainee journalist presso la Scuola di Giornalismo Baldini), Paolo Gentiloni Silveri (commissario europeo per l'Economia), Livia De Giovanni (professoressa).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Arte, Biden, Ciampi, Cinema, Comunicazione, Crisi, Cultura, Dante Alighieri, Democrazia, Docenti, Ecologia, Economia, Elezioni, Emergenza, Emigrati, Epidemie, Europa, Finanziamenti, Formazione, Giornalismo, Giornalisti, Imprenditori, Impresa, Informatica, Informazione, Intelligenza Artificiale, Istruzione, Italia, Langer, Luiss, Mass Media, Politica, Presidenziale, Prevenzione, Qualita' Della Vita, Ricerca, Salute, Sanita', Scienza, Sicurezza, Societa', Studenti, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea, Universita', Usa, Venezia.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 33 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

