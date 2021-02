Incontro con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia.



Con Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, sottosegretario agli Affari Esteri, Alessandro Gallo, Più Europa Bruxelles, Adelaide Mozzi, consigliere economico presso la Rappresentanza della Commissione europea.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Più Europa - Next Generation EU: istruzioni per l'uso", registrato a Evento On Line giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 18:30.



Sono intervenuti: Alessandro Gallo (membro di Più Europa Bruxelles), Benedetto Della Vedova (segretario di +Europa, sottosegretario agli …

Affari Esteri), Adelaide Mozza (consigliere economico presso la Rappresentanza della Commissione europea).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia, Europa.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

