War Room - Cultura, sobrietà, competenza. Il lessico di Draghi

War Room nasce da un'idea di Enrico Cisnetto e dalla squadra di InConTra per orientarci nella condizione di "guerra" generata dal Covid-19.



Ogni giorno in diretta sul sito war-room.it, su Facebook e YouTube si alternano i protagonisti della politica, economia, cultura, giornalismo, in un luogo, ovviamente virtuale, per confrontare idee, opinioni e progetti per gestire l'emergenza e programmare la ripresa.



Le principali caratteristiche del format: contenuti di qualità, stile innovativo, versatilità, confronto parlato e mai urlato, struttura tecnico organizzativa di comprovata esperienza, …

capacità mediatica e di valorizzazione dei contenuti, totale indipendenza nella linea editoriale.



Enrico Cisnetto ne discute con Sergio Castellitto (Attore, Regista e Sceneggiatore), Paolo Crepet (Psichiatra e Sociologo, autore de "La fragilità del bene", Editore Einaudi) e Nicola Maccanico (Executive Vice President Programming Sky Italia, CEO Vision Distribution).

