Le forze liberali e il Governo Draghi. Intervista a Marco Bentivogli

Marco Bentivogli, ex segretario generale di Fim-Cisl, oggi coordinatore di Base Italia, con un intervento su Repubblica, si appella ai "veri costruttori" e a quella parte della sinistra, purtroppo spesso frammentata, che non si allea con i populisti ma con le forze liberali.



Scrive Bentivogli: "Non servono forze "centriste", servono forze politiche che comprendano la centralità di una nuova politica, in cui non basta evocare valori e contenuti studiati male, ma praticarli abitando la vita delle persone normali, i loro problemi e le loro aspirazioni".



Gli abbiamo chiesto un punto di vista sui …

principali dossier che dovrà affrontare il governo Draghi, a partire dall'uscita dal blocco dei licenziamenti.

