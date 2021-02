Vicenda Sars-Cov2: conversazione di Maurizio Bolognetti con Egidio Busatto

Redattore Maurizio Bolognetti.



Egidio Busatto, segretario regionale Nursid Veneto, dalle pagine di Quotidiano Sanità ha tra l’altro dichiarato: “È arrivato il momento di smetterla e di riflettere con serietà ed intelligenza sulle dimensioni della pandemia che stiamo vivendo.



Lavorare nelle strutture sanitarie, in questo momento in particolare, è un compito delicato ed a cui va riconosciuto il giusto peso.



Colpevolizzare il personale sanitario che decide di non vaccinarsi di contribuire alla diffusione del Covid-19, così come chiedere a gran voce che gli stessi lavoratori vengono …

sanzionati, è irrispettoso ed insensato”.

