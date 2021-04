Commissione Attività produttive della Camera

…

ore 9.30 rappresentanti di Confabitare; ore 9.50 rappresentanti dell'Unione nazionale delle camere civili; ore 10.10 Roberto Carleo, ordinario di Diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli "Parthenope"; nell'ambito della discussione della risoluzione recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno; ore 10.30 rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento (Anev).

svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di Covid 19:

