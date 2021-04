Commissione Agricoltura della Camera

svolge l'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio-Agriturist-Confagricoltura, dell'Associazione Terranostra agriturismo, ambiente e territorio-Coldiretti e dell'Associazione dell'agriturismo per l'ambiente, il territorio e la cultura rurale-Turismo Verde-Cia, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti "Disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura".