Commissione Ambiente della Camera

sulla tutela ambientale delle Dolomiti alla luce della prevista realizzazione di infrastrutture per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Milano-Cortina 2026", svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 13.30 Enrico Vicenti, segretario generale della Commissione nazionale italiana per l'Unesco; ore 14 Federico Caner, assessore della Regione Veneto fondi Ue – Turismo – Agricoltura – Commercio estero nonché componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Dolomiti Unesco; ore 14.30 Antonio Maturani, direttore generale della Direzione generale per il patrimonio naturalistico (Pna) del Ministero della Transizione ecologica.