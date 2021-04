FaiNotizia - Sanità e Regioni, dopo un anno di pandemia. La puntata settimanale

È passato più di un anno dall'inizio della pandemia, e come in molti ricorderanno, e da subito uno dei temi più dibattuti, messi a nudo dall'emergenza, è stata la regionalizzazione della sanità.



È passato un anno appunto, ma non molto è cambiato.



A trarre qualche conclusione ci ha provato nel frattempo una task force composta da una ventina di sociologi dell’Associazione Italiana di Sociologia, che ha raccolte le sue osservazioni in un libro bianco presentato pochi giorni fa.



Nella prima parte del volume vengono analizzate le quattro distorsioni fondamentali che caratterizzano …

storicamente il Ssn italiano e lo hanno indebolito nella sua capacità di resilienza e di risposta efficace ed appropriata alla crisi prodotta dalla pandemia di Covid-19.



Tra queste c'è appunto la distorsione strutturale, che si identifica con il regionalismo differenziato che è andato progressivamente realizzandosi negli ultimi due decenni dopo l’approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione nelle forme di una autonomia asimmetrica e competitiva, sempre più lontana dai principi costituzionali.



Dal nostro archivio, la seconda parte di un servizio ancora molto attuale sul tema della regionalizzazione della sanità.

