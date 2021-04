Commissione Affari costituzionali della Camera

nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge recante "Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista", e della proposta di legge recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista", svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 14 Claudio Bertolotti, analista strategico e coordinatore della ricerca per il CeMiSS (Centro militare di studi strategici); ore 14.20 Stefano Piazza, giornalista e saggista esperto di terrorismo internazionale.