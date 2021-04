Puntata di "Radio Carcere: "Carceri, Covid e Sovraffollamento" - La richiesta di prorogare le misure anti Covid in scadenza il 30 aprile, le proposte di riforma come quella sulla liberazione anticipata, i dati aggiornati sui vaccini nelle carceri, tra regioni virtuose e regioni inadempienti." di martedì 27 aprile 2021 condotta da Riccardo Arena che in questa puntata ha ospitato Francesco Paolo Sisto (sottosegretario per la giustizia, Fi), Daniela De Robert (componente del Collegio del Garante Nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà), Rita Bernardini (presidente di …

Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Bruno Mellano (garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte).



Tra gli argomenti discussi: Carcere, Cartabia, Costituzione, Diritti Umani, Diritto, Draghi, Epidemie, Garante Detenuti, Giachetti, Giustizia, Governo, Legge, Legge Delega, Ministeri, Penale, Piemonte, Procedura, Riforme, Senato, Vaccinazioni.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 55 minuti.

leggi tutto

riduci