Recovery plan, PNRR: sfide e opportunità per il sistema Italia

Apertura dei lavori: Fabio Tamburini (Direttore Il Sole 24 Ore).



"Recovery Plan: obiettivi e percorso per una crescita di lungo periodo.



Le scelte europee a confronto".



Modera: Alberto Orioli (Vicedirettore Il Sole 24 Ore).



Intervengono: Marco Buti (Capo di Gabinetto Commissario europeo agli Affari economici), Lucas Guttenberg (Senior Research Fellow and Deputy Head of Research at Jacques Delors Institut – Berlin), Silvia Merler (Head of ESG and Policy Research, Algebris Investments), Giulio Sapelli (Professore di Storia Economica Università Statale di Milano).



"Riforme strutturali e …

investimenti: gli assi d’intervento per innescare il circolo virtuoso dello sviluppo".



Intervengono: Niccolò Abriani (Partner Dipartimento Corporate DLA Piper), Franco Bassanini (Presidente ASTRID), Carlo Cottarelli (Docente Università Bocconi e Università Cattolica del Sacro Cuore), Veronica De Romanis (Docente di European Economics, Università LUISS Guido Carli Roma).



10.30 Focus transizione ecologica.



Jacopo Giliberto (Giornalista Il Sole 24 Ore) intervista Nicola Monti (Amministratore Delegato Edison).



"Verso un’Italia green: come realizzare la transizione energetica" con Jacopo Giliberto (Giornalista Il Sole 24 Ore) intervista Paolo Gallo (Amministratore Delegato Italgas).



11.00 Focus Digitale.



"Italia digitale: i pilastri dell’innovazione per lo sviluppo".



Modera: Pierangelo Soldavini, Giornalista Il Sole 24 Ore.



Intervengono: Elisabetta Ripa (Amministratore Delegato Open Fiber), Fabio Spoletini (Senior Vice President e Country Manager Oracle), Emanuele Veratti (Partner and Digital Practice Leader Bain & Company).



14.00 Sebastiano Barisoni (Vicedirettore Esecutivo Radio 24).



14.10 Fucus Salute e Sanità "Scenari per il new normal sanitario".



Intervengono: Elena Bottinelli (Amministratore Delegato IRCCS Ospedale San Raffaele), Sergio Dompé, Presidente Dompè), Fabrizia Lapecorella (Direttore Generale delle Finanze, MEF).



"Percorsi e strategie per lo sviluppo e la competitività del settore farmaceutico".



Interviene: Enrique Häusermann (Presidente Egualia).



14.50 Focus Turismo.



"Il turismo come asset strategico per la crescita e lo sviluppo sostenibile: strumenti e proposte".



Modera: Luca Orlando (Giornalista Il Sole 24 Ore).



Intervengono: Paolo Bertolini (Presidente Parco Turistico Cavallino Treporti), Alberto Ficotto (Next Generation EU, primo Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi), Roberta Nesto (Sindaco Comune di Cavallino Treporti).



15.20 Fucus infrastutture.



"Fare sistema per realizzare infrastrutture sostenibili e resilienti: le sfide attese".



Modera: Giorgio Santilli, Capo della Redazione Romana Il Sole 24 Ore.



Intervengono: Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia - Romagna), Antonio Decaro (ìPresidente Anci e Sindaco di Bari), Donatella Tesei (Presidente Regione Umbria).



Giorgio Santilli, Capo della Redazione Romana Il Sole 24 Ore intervista Enrico Giovannini (Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili).



16.10 Focus Lavoro "Il futuro del Lavoro: il rilancio dell’occupazione nei processi di transizione.



Formazione e riqualificazione le chiavi per la ripartenza post Covid".



Modera: Cristina Casadei, Giornalista Il Sole 24 Ore.



Intervengono: Riccardo Barberis (Amministratore Delegato ManpowerGroup Italia), Giampiero Castano (consulente esperto di gestione di crisi aziendali), Antonella Occhino (Preside Facoltà di Economia – Milano e Roma - Università Cattolica del Sacro Cuore), Maurizio Stirpe (Vicepresidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali Confindustria), Giorgio Pogliotti, Giornalista Il Sole 24 Ore intervista Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), 17.10 Focus Giovani.



"Istruzione, sviluppo, capitale umano: una nuova priorità alle misure generazionali".



Modera: Eugenio Bruno, Giornalista Il Sole 24 Ore.



Intervengono: Giovanni Brugnoli (Vicepresidente per il Capitale Umano Confindustria), Paolo Dario (Prorettore alla Terza Missione Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), Antonello Giannelli (Presidente Nazionale ANP).



17.40 Eugenio Bruno, Giornalista Il Sole 24 Ore intervista Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione.

