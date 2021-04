Mina Welby, Copresidente dell'Associazione Luca Coscioni.



"Confermata in Appello l'assoluzione per Cappato e Welby per il caso Trentini: intervista a Mina Welby" realizzata da Cristiana Pugliese con Mina Welby (copresidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica).



L'intervista è stata registrata mercoledì 28 aprile 2021 alle 14:44.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Appello, Associazioni, Autodeterminazione, Bioetica, Cappato, Cure Palliative, Diritti Civili, Diritto, Eutanasia, Giustizia, Legalizzazione, Legge, Medici, Parlamento, …

Politica, Suicidio, Trentini, Welby.



La registrazione audio ha una durata di 6 minuti.

