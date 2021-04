Intervista a Maria Grazia Mazzola, inviata speciale del TG1

Sulla condanna in I grado di Monica Laera, boss del clan Strisciuglio che controlla il quartiere Libertà di Bari, condanna a 1 anno e quattro mesi, con aggravante mafiosa, per aver colpito con un pugno in faccia e minacciato di morte, il 9 febbraio del 2018, Mariagrazia Mazzola che su suolo pubblico, nel quartiere Libertà di Bari, esercitava la sua professione.



Nei giorni seguenti alla condanna, per una serie di indagini diverse, e' stato arrestato l'Avvocato di Monica Laera, e diversi esponenti di clan pugliesi, molti del clan Strisciuglio, compreso Ivan Caldarola (figlio di Monica Laera e …

Lorenzo Caldarola), boss in forte ascesa.

