Nel consueto appuntamento settimanale, dopo le principali notizie della settimana presentate da Eleonora Pastorino, la puntata è dedicata a uno speciale sul tema della lotta contro l’impunità per i crimini ambientali e la tutela dei diritti umani delle popolazioni indigene che lottano in prima linea contro la devastazione degli ecosistemi nei quali vivono, prendendo come spunto il caso delle Filippine, un aspetto meno conosciuto e mediaticamente riportato che gli abusi commessi nel quadro della guerra alla droga condotta dal Presidente Duterte.



Per illustrare questo tema nonché il suo …

impegno in merito, Nicola Giovannini intervista Amado Picardal, sacerdote e missionario redentorista filippino, il cui percorso personale ispirato sia dai valori del cristianesimo che dai principi della nonviolenza gandhiana gli ha valuto di subire la detenzione e la tortura nonché di essere un «bersaglio» dei cosiddetti squadroni della morte.

