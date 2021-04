"2020 Census Apportionment Results Delivered to the President" census, gov 26 apr 2021 --- "What America would look like with zero immigration" - Cnn, com 19 apr 2021.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Demografia e immigrazioni negli Stati Uniti" di mercoledì 28 aprile 2021 , condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asilo Politico, Biden, Censimento, Cittadinanza, Crisi, Demografia, Economia, Elezioni, Esteri, Geopolitica, Immigrazione, Lavoro, Occupazione, Pil, Politica, Rassegna Stampa, Riforme, Rifugiati, Sanita', Societa', Sviluppo, Usa, Welfare.



La …

registrazione audio di questa puntata ha una durata di 8 minuti.

leggi tutto

riduci