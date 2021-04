America sociale - Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Il primo discorso del Presidente Joe Biden al Congresso, alla vigilia dei 100 giorni dall'arrivo alla Casa Bianca.



Biden ha rivendicato i successi della campagna vaccinale ed ha difeso i provvedimenti varati dalla sua Amministrazione, che restituiscono allo Stato federale un ruolo centrale nel sostegno all'economia e alla società provata dalla crisi.



Biden ha preannunciato anche il varo di un American Families Plan da 1.800 miliardi di dollari che punta a garantire più istruzione pubblica universale e diritto a permessi retribuiti per motivi di salute.



Per poter finanziare il piano, il …

Presidente punta su un aumento delle tasse per chi guadagna oltre 400mila dollari all'anno e su un aumento del prelievo sui capital gain: le classi medie -dice- hanno già pagato il prezzo più alto della crisi e non subiranno aumenti della pressione fiscale.



Ai repubblicani, che del discorso di Biden hanno gradito solo l'attacco alla Cina, il Presidente è tornato a rivolgere appelli alla collaborazione.



Il censimento del 2020: calo demografico Usa, crescita della popolazione in alcuni Stati del Sud come il Texas, decrescita della California.



Cambiano, di conseguenza, gli equilibri nell'assegnazione dei seggi della Camera.

