In collegamento con Nicola Pedde, Direttore dell'Institute for Global Studies, su crisi politica e istituzionale in Somalia.



Puntata di "Africa oggi" di venerdì 30 aprile 2021 condotta da Shukri Said con gli interventi di Nicola Pedde (direttore dell'Institute for Global Studies Scholl of Government).



Tra gli argomenti discussi: Africa, Arabia Saudita, Corno D'africa, Elezioni, Emirati Arabi Uniti, Esteri, Etiopia, Geopolitica, Guerra, Islam, Istituzioni, Italia, Kenya, Politica, Qatar, Somalia, Tigrai, Unione Africana, Unione Europea.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di …

28 minuti.

leggi tutto

riduci