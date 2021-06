Fai Notizia - Testimonianze contro l’omotransfobia #3. La puntata settimanale

Continua in questa puntata, in occasione del mese del Pride, la nostra rassegna di interviste e testimonianze sul tema dell'omotransfobia.



Della questione si è parlato molto nelle ultime settimane a causa del dibattito sul ddl Zan, un testo che se approvato permetterebbe di erogare sanzioni più severe verso i colpevoli di reati connotati da omotransfobia, che al momento non hanno una esplicita previsione all’interno del Codice penale.



In mancanza di una legge specifica, è difficile nel nostro paese anche solo tenere traccia di quante siano le violenze e le aggressioni con alla base un …

movente omotransfobico, violenze quotidiane a cui sono esposte migliaia di persone nel nostro paese.



Violenze che spesso, per tanti motivi non vengono né denunciate né rese note.



Nella puntata di oggi, l’intervista a Tania Bizzarro, responsabile sportello lili-Linea Trans presso il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.



A cura di Daniela Sala.

