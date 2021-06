Il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali

Saluti di benvenuto: Carlo Corazza (Capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia), Antonio Parenti (Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea), Sara Batoréo Crespo (Ministro Consigliere - Ambasciata del Portogallo in Italia).



Apertura: Nicolas Schmit (Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali), Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali).



Introduce Fabio Massimo Castaldo (Vicepresidente Parlamento europeo - in remoto) Maurizio Landini (Segretario Generale CGIL), Maurizio Stirpe (Confindustria Vice Presidente per Lavoro e Relazioni …

Industriali - in remoto), Valeria Fedeli (Senatrice, Commissione Lavoro e previdenza sociale), Pierpaolo Bombardieri (Segretario Generale UIL), Tiziano Treu, Presidente del CNEL - in remoto), Giulio Romani (Segretario Confederale CISL), Marta Fana (Ricercatrice di mercato del lavoro), Claudia Fiaschi (Portavoce del Forum Terzo Settore), Francesca Bagni Cipriani, (Consigliere Nazionale di Parità - in remoto), Maria Cristina Pisani (Presidente del Consiglio Nazionale Giovani - in remoto).



Modera Giovanni Acquarulo, giornalista, RaiRadio1.

