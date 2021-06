Seconda Conferenza nazionale per la salute mentale "Per una Salute Mentale di Comunità", Roma 25 - 26 giugno 2021.



Puntata di "La nuda verità - Seconda Conferenza nazionale per la salute mentale "Per una Salute Mentale di Comunità"" di domenica 27 giugno 2021 condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Cartabia, Corte Costituzionale, Diritti Civili, Diritti Umani, Giustizia, Legge, Malattia, Ministeri, Ospedali, Politica, Psichiatria, Riforme, Salute, Sanita', Speranza, Stato.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 26 …

minuti.

leggi tutto

riduci