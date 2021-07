Pubblica amministrazione e impiego pubblico: prospettive di riforma nel quadro delle iniziative di ripresa del paese

Introduce: Giampaolo Pedrotti (Capo Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento).



Saluti: Michele Cereghini (Sindaco di Pinzolo), Matteo Leonardi (Sindaco di Tre Ville), Maurizio Fugatti (Presidente della Provincia autonoma di Trento), Sandro Lombardi (Commissario del Governo per la Provincia di Trento).



Apertura dei lavori Guido Carlino (Presidente della Corte dei conti).



I temi del convegno: Giampiero Pizziconi (Consigliere della Corte dei conti, Professore a contratto in contabilità pubblica presso Università Mercatorum).



Intervengono: Giorgio Boleg (Professore ordinario di Diritto del …

lavoro presso l’Università degli Studi di Trento e Presidente di APRNA – Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale), Riccardo Salomone (Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Trento e Presidente dell’Agenzia per il lavoro della Provincia autonoma di Trento), Gabriele Fava (Giuslavorista -componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e Presidente dell’Osservatorio per le risorse pubbliche), Giuseppe Tripoli (Segretario Generale UNIONCAMERE), Ferruccio Resta (Presidente dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, CRUI), Francesco Saverio Marini (Professore ordinario di Diritto amministrativo - Università di Tor Vergata e componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti), Francesca Gagliarducci (Capo Dipartimento per il Personale Presidenza del Consiglio dei Ministri).

leggi tutto

riduci