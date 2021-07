Pubblica amministrazione e impiego pubblico: prospettive di riforma nel quadro delle iniziative di ripresa del paese - seconda giornata

Interventi di saluto: Fausto Manzana (Presidente Confindustria Trento), Giovanni Bort (Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trento), Tullio Serafini (Presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio), Pasquale Mazza (Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto), Michele Russolo (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trento), Enrico Paissan (Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino - Alto Adige/Südtirol dell’Ordine dei Giornalisti).



I^ Sessione - Apertura dei lavori.



Modera: Massimo …

Venturato (Giornalista – Presidente dell’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali(ANCREL) del Veneto).



Intervengono: Biagio Mazzotta (Ragioniere generale dello Stato), Carmen Madonia (Capo Dipartimento della funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana), Vittorio Poma (Presidente dell’Unione delle province d'Italia-Lombardia e della Provincia di Pavia), Sandro Colombi (Segretario generale dell’Unione Italiana Lavoratori (UIL) Pubblica amministrazione), Pierluigi Mastrogiuseppe (Direttore Studi, Risorsee Servizi dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ARAN), Paolo Nicoletti (Direttore generale della Provincia autonoma di Trento).



I1^ Sessione.



Modera: Massimo Venturato (Giornalista – Presidente dell’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali, ANCREL, del Veneto).



Intervengono: Francesco Fimmanò (Professore ordinario di Diritto commerciale e Direttore scientifico Università delle camere di commercio Universitas Mercatorum Componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti), Guido Raimondi (Presidente della Sezione IV Lavoro della Corte di cassazione), Elena Quadri (Consigliere del Consiglio di Stato), Luigi Balestra (Professore ordinario in Diritto privato presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti), Angelo Canale (Procuratore Generale della Corte dei conti), Anna Maria Lentini (Presidente della Sezione di controllo per il Trentino -Alto Adige/ Südtirol, sede di Trento).



Ore 17.30 Tavola rotonda moderata da Francesco Cerisano (Giornalista di Italia Oggi).



Intevengono: Federico D’Inca (Ministro per i rapporti con il Parlamento), Claudio Borghi (Componente della Commissione Bilancio, Tesoro e programmazione, Camera dei Deputati), Angelo Buscema (Giudice della Corte Costituzionale), Angelo Raffaele Margiotta (Segretario generale della Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori, CONFSAL, Flavio Deflorian (Rettore dell’Università degli Studi di Trento), Luca del Vecchio (Direttore Area scienze della vita e ricerca – Confindustria), Efisio Gonario (Espa, Coordinatore del Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica della Scuola Nazionale di Amministrazione, SNA).



Chiusura dei lavori Maurizio Fugatti (Presidente della Provincia autonoma di Trento).

