I Riformisti locali e la sfida della velocità, per l'Italia che rinasce. Assemblea nazionale Autonomie Locali Italiane - prima giornata

Apertura del Presidente del Consiglio Nazionale ALI, Achille Variati.



Interventi: Virgilio Merola (Sindaco di Bologna), Stefania Bonaldi (Sindaca di Crema), Simone Uggetti (Ex Sindaco di Lodi).



Relazione: Matteo Ricci (Presidente ALI, Sindaco di Pesaro).



Ore 12.00 intervista di Paolo Viana dell’Avvenire, a Massimo Galli (Direttore Malattie Infettive Ospedale “Luigi Sacco” di Milano).



Ore 13.30 intervento di Michele De Pascale (Presidente UPI, Sindaco di Ravenna).



Ore 15.00 "Velocità e Istituzioni Locali" con Mariastella Gelmini (Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Antonio …

Decaro (Presidente ANCI, Sindaco di Bari), Luca Vecchi (Presidente ALI Emilia-Romagna, Sindaco di Reggio Emilia), Cristina Maltese (Consiglio Nazionale ALI).



Modera Giovanna Vitale (La Repubblica).



"Libertà per Patrick Zaki".



Double speech di Lia Quartapelle (Deputata della Repubblica), Mirko Degli Esposti (Prorettore Vicario Università degli Studi di Bologna).



"Velocità e Sviluppo" con Anna Ascani (Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico), Giovanni Legnini (Comm.



straordinario alla ricostruzione post terremoto), Micaela Fanelli (Vice Presidente ALI, consigliera Regione Molise), Mattia Palazzi (Presidente ALI Lombardia, Sindaco di Mantova).



Modera Massimo Pandolfi (Il Resto del Carlino QN).



"Velocità e Sostenibilità" con Roberto Cingolani (Ministro per la Transizione Ecologica), Andrea Segrè (Presidente Fondazione F.I.



CO., professore ordinario di Politica agraria internazionale e comparata all'Università di Bologna), Elena Piastra (Sindaca di Settimo Torinese, Rete dei Comuni Sostenibili), Carlo Salvemini (Sindaco di Lecce, Rete dei Comuni Sostenibili).



Modera Daniela Preziosi (Domani).



Ore 19.00 intervento di chiusura Andrea Orlando (Ministro per il Lavoro e delle Politiche Sociali).



Ore 19.15 Consiglio Nazionale.



Relazione di Valerio Lucciarini De Vincenzi, Tesoriere e Direttore Generale ALI.

