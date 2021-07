Con: Gaossu Ouattarà, presidente del Movimento degli Africani ed Alain Tanga Attivista panafricanista.



Argomento della puntata: il ritorno in Costa D'Avorio di Laurent Gbagbo, ex presidente assolto dalla Corte Penale Internazionale.



Puntata di "Voci Africane - Trasmissione del Movimento degli Africani" di venerdì 2 luglio 2021 , condotta da Andrea Billau che in questa puntata ha ospitato Alain Tanga (attivista panafricanista), Gaoussou Ouattara (presidente del Movimento degli Africani in Italia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Africa, Attivismo, Burkina Faso, Camerun, Carcere,

Cittadinanza, Colonialismo, Congo, Corte Penale Internazionale, Costa D'avorio, Criminalita', Decessi, Democrazia, Diritti Umani, Discriminazione, Economia, Elezioni, Esteri, Francia, Gbagbo, Giustizia, Guerra, Immigrazione, Informazione, Integrazione, Italia, Lingua, Manifestazioni, Movimenti, Nato, Olanda, Pannella, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Poverta', Procedura, Radio Radicale, Razzismo, Senegal, Servizi Pubblici, Societa', Sociologia, Stampa, Storia, Totalitarismo.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

