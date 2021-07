Un anno di didattica a distanza. Dispersione, apprendimento, disuguaglianze sociali e salute

L’incontro è promosso dall’Associazione Scuole aperte Campania in collaborazione con la Rete nazionale Scuole in presenza, con il patrocinio del Comune di Napoli-Assessorato alla Scuola e all’Infanzia.



Intrduce Palmira Pratillo (presidente dell’Associazione Scuole aperte Campania).



Saluti istituzionali: ministro per la Famiglia, l’Infanzia e le Pari opportunità Elena Bonetti, Barbara Floridia (sottosegretario di Stato all’Istruzione), il prefetto di Napoli Marco Valentini, l’assessore alla Scuola del Comune di Napoli Annamaria Palmieri, il direttore generale dell’Usr per la …

Campania Luisa Franzese, Sara Gandini (epidemiologa dello Ieo di Milano e professoressa presso l’Università Statale), Sergio Gallo (magistrato di Cassazione e consigliere della Corte d’Appello di Napoli), Alessandro Frolli (neuropsichiatra infantile e direttore presso il Centro di ricerca sulle disabilità), Emilio Mordini, (psicanalista e ricercatore presso l’Health and Risk Communication Center dell’Università di Haifa, Israele), Anna Maria Ajello (professoressa di psicologia dell’educazione presso La Sapienza di Roma e presidente Invalsi), Luigi Augusto Malcangi (referente regionale Campania per Save the Children Italia), Stefano Colucci (dirigente scolastico presso l’Istituto comprensivo statale Via della Tecnica di Pomezia, Rm).



Le conclusioni saranno affidate al giornalista Alessandro Sansoni.



Modera Bianca De Fazio, insegnante e giornalista di La Repubblica.

