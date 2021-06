Del ciclo “Appunti per l’interesse nazionale” di Luiss Business School in collaborazione con l’Associazione Davide De Luca – Una Vita per l’Intelligence.



Interventi istituzionali: Giovanni Lo Storto (Direttore Generale Università Luiss Guido Carli), Gianni Letta (Presidente Onorario Associazione Davide De Luca – Una Vita per l’Intelligence).



Ne discutono: Don Dante Carraro (Direttore Medici con l’Africa Cuamm), Maria Nicoletta Gaida (Presidente Ara Pacis Initiative), Domenico Giani (Presidente Eni Foundation, già Comandante della Gendarmeria Vaticana), Marco …

Minniti(Presidente della Fondazione Med-Or).

leggi tutto

riduci