La Cina dopo il Covid-19. La ripresa economica e le sfide per il mondo

L’evento è organizzato in occasione della pubblicazione del Rapporto ISPI “China After Covid-19.



Economic Revival and Challenges to the World”, realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.



Intervengono: Alessia Amighini (Co-Head, Programma Asia, ISPI; Professoressa, Università del Piemonte Orientale), Lucio Demichele (Capo Unità Analisi e Programmazione, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Eduardo Missoni (Docente di Global Strategies and Governance for Health, Università Bocconi), Giulia Sciorati …

(Associate Research Fellow – Programma Asia, ISPI; Assegnista di Ricerca, Università di Trento).

