Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti della Camera

audizione, in videoconferenza, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in qualità di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82 recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale".