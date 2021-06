Commissione Difesa della Camera

nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4), svolge l'audizione informale, in videoconferenza, del Direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), Min. Plen. Alberto Cutillo.