Antonino D'Anna parla con Maurizio Bolognetti, Segretario dei Radicali Lucani, che è in sciopero della fame dalle ore 23.59 del 6 giugno.



Il problema? La violazione dei diritti politici dei cittadini, la conoscenza negata, voci cassate, dibattito azzerato in tema di vaccini.



Per non parlare della vaccinazione delle donne incinte.



Puntata di "Maurizio Bolognetti ospite della rubrica di RPL "Zoom - 90 minuti in mezzo ai fatti", condotta da Antonino D’Anna" di martedì 29 giugno 2021 con gli interventi di Antonino D'anna (redattore di Radio Padania Libera), Maurizio Bolognetti (segretario di …

Radicali Lucani).



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 37 minuti.

leggi tutto

riduci